 شرطة الرس تتوصل لشابين متهمين بالإعتداء على مقيمين والتسبب بمقتل أحدهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الرس تتوصل لشابين متهمين بالإعتداء على مقيمين والتسبب بمقتل أحدهما

شرطة الرس تتوصل لشابين متهمين بالإعتداء على مقيمين والتسبب بمقتل أحدهما
المناطق - الرس

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشر والربع من صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن تعرض مقيمين من جنسيةٍ عربية تتراوح أعمارهما في العقدين الثالث والرابع من العمر للاعتداء داخل محل التموين الذي يعملان به شمال محافظة الرس ، وذلك من قبل أشخاصٍ آخرين إثر خلاف نشب بينهم ، وارتكابهم الهرب على مركبةٍ كانوا يستقلونها لجهةٍ غير معلومة ..

وعلى الفور جرى انتقال المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية وعمل إجراءات المعاينة الأولية ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة ، إثر تعرض أحدهما لطعناتٍ نافذة بالفخذ والبطن أدت لوفاته متأثراً بما لحق به من إصابات ، فيما تعرض الآخر لإصابةٍ بيده ..

موضحاً بأن إجراءات البحث والتحري أسهمت بحمد الله عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما  – وهما مواطنيّن في العقد الثالث من العمر – وقد أقر أحدهما عند سماع أقواله بمسئوليته وأخيه اتجاه ذلك ..

مشيراً إلى ضبط المركبة التي كانت بحوزتهما والعثور على الأداة الحادة التي تم استخدامها في الحادثة ، وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص .

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