شرطة الرس تتوصل لشابين متهمين بالإعتداء على مقيمين والتسبب بمقتل أحدهما

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشر والربع من صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن تعرض مقيمين من جنسيةٍ عربية تتراوح أعمارهما في العقدين الثالث والرابع من العمر للاعتداء داخل محل التموين الذي يعملان به شمال محافظة الرس ، وذلك من قبل أشخاصٍ آخرين إثر خلاف نشب بينهم ، وارتكابهم الهرب على مركبةٍ كانوا يستقلونها لجهةٍ غير معلومة ..

وعلى الفور جرى انتقال المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية وعمل إجراءات المعاينة الأولية ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة ، إثر تعرض أحدهما لطعناتٍ نافذة بالفخذ والبطن أدت لوفاته متأثراً بما لحق به من إصابات ، فيما تعرض الآخر لإصابةٍ بيده ..

موضحاً بأن إجراءات البحث والتحري أسهمت بحمد الله عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما – وهما مواطنيّن في العقد الثالث من العمر – وقد أقر أحدهما عند سماع أقواله بمسئوليته وأخيه اتجاه ذلك ..

مشيراً إلى ضبط المركبة التي كانت بحوزتهما والعثور على الأداة الحادة التي تم استخدامها في الحادثة ، وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص .