 أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد “الشهراني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد “الشهراني”

أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد “الشهراني”
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, أمير منطقة عسير , اليوم بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب أول  عائض بن سعيد  بن عائض  الشهراني
من منسوبي القوات  البرية ، والذي استشهد الأسبوع الماضي خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .
وقدّم أمير منطقة  عسير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين، لوالد الشهيد وأسرته .
مؤكدا سموه أن الشهيد بطل من أبطال الوطن ، وقد استُشهد في ميدان العز والشرف ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّد الشهيد بواسع رحمته.
وعبرت أسرة الشهيد “الشهراني” عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير منطقة عسير على نقله تعازي القيادة الرشيدة ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم , داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .

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