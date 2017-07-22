أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد “الشهراني”

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, أمير منطقة عسير , اليوم بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب أول عائض بن سعيد بن عائض الشهراني

من منسوبي القوات البرية ، والذي استشهد الأسبوع الماضي خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وقدّم أمير منطقة عسير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين، لوالد الشهيد وأسرته .

مؤكدا سموه أن الشهيد بطل من أبطال الوطن ، وقد استُشهد في ميدان العز والشرف ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّد الشهيد بواسع رحمته.

وعبرت أسرة الشهيد “الشهراني” عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير منطقة عسير على نقله تعازي القيادة الرشيدة ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم , داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .