 تأجيل عقد الاجتماع الوزاري الخاص بالقدس إلى يوم الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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تأجيل عقد الاجتماع الوزاري الخاص بالقدس إلى يوم الخميس

تأجيل عقد الاجتماع الوزاري الخاص بالقدس إلى يوم الخميس
المناطق - وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي اليوم الأحد، بأنه أجرى اتصالاً حول الاجتماع الطارئ المقرر عقده لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى الشريف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق في ضوء الاتصالات التي جرت على مدار اليوم، على أن يعقد الاجتماع يوم الخميس بدلاً من يوم الأربعاء، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء.

وأوضح عفيفي أن الاتصالات شهدت أيضاً التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.

يذكر أن الأوضاع في القدس توترت في الآونة الأخيرة بسبب إقدام الاحتلال الإسرائيلي على عدة إجراءات جائرة بحق الفلسطينيين في القدس، وتشديده الحصار على المسجد الأقصى وفرض بوابات إلكترونية على المصلين، بعد إغلاق الأقصى ليومين متتاليين الأسبوع الماضي.

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