 المرصد: خروقات متزايدة في اليوم الثاني من الهدنة بغوطة دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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المرصد: خروقات متزايدة في اليوم الثاني من الهدنة بغوطة دمشق

المرصد: خروقات متزايدة في اليوم الثاني من الهدنة بغوطة دمشق
المناطق - وكالات

تواصل الهدنة في غوطة دمشق الشرقية يومها الثاني على التوالي اليوم الأحد، وسط استمرار الهدوء الذي يتخلله عدة خروقات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مقاتلي فصيل إسلامي استهدفوا عربة مدرعة لقوات النظام السوري قرب منطقة عربين بالغوطة الشرقية، ما تسبب في إعطابها، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

وأضاف أن قذيفة سقطت على منطقة في أطراف مدينة حرستا، إضافة إلى 3 قذائف على مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ولم ترد أنباء عن إصابات كذلك.

كما استهدفت قوات النظام أطراف مدينة حرستا بقذيفة أخرى، وأشار المرصد إلى أن طائرات النظام السوري نفذت 6 غارات على بلدة عين ترما وغارتين على مدينة دوما وأطرافها مساء أمس السبت.

وكان مقاتلو جيش الإسلام استهدفوا بقذائف الهاون، تمركزات لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في محور حوش الضواهرة والريحان بالغوطة الشرقية.

يشار إلى أن الهدنة التي تنص على وقف كامل لإطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، والتي جاءت نتيجة لتجديد اتفاق “تخفيف التصعيد” المطبق منذ الـ6 من مايو (أيار) الجاري من العام 2017، تشمل كذلك إدخال مساعدات إنسانية وغذائية إلى المنطقة، وإجلاء جرحى وحالات مرضية من الغوطة الشرقية إلى خارجها لتلقي العلاج.

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