 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والمتنزهات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والمتنزهات

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والمتنزهات
المناطق ـ الرياض

قامت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتفعيل المصلى المتنقل في الأماكن التي تشهد كثافة وازدحاماً من الزائرين للحدائق والمتنزهات مما يسهل عليهم إقامة صلاتي المغرب والعشاء وبعد أداء الصلاة توزع عليهم بعض إصدارات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.
ويتم ذلك بإشراف من فضيلة مدير عام الفرع وبتوجيه ودعم ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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