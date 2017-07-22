 الصحة : تطعيمات الأطفال متوفرة يومياً في جميع المراكز الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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الصحة : تطعيمات الأطفال متوفرة يومياً في جميع المراكز الصحية

الصحة : تطعيمات الأطفال متوفرة يومياً في جميع المراكز الصحية
المناطق ـ الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد بأن تطعيمات الأطفال متوفرة يومياً في جميع المراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة، وطالب المواطنين والمقيمين بإبلاغها عن أي نقص بالتطعيمات عبر الرقم (937)، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكانت “الصحة” قد أعلنت عن إتاحة جميع تطعيمات الأطفال بشكل يومي في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت محددة بيومين في الأسبوع فقط ، وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرغبات المواطنين وإستجابة لمطالبهم، ونوهت عن وجود إنخفاض في معدلات الإصابة في بعض الأمراض المستهدفة بالتحصين ولله الحمد نتيجة التغطية التحصينية التي بلغت أكثر من 90% منذ بداية برنامج التحصين الموسع ، كما أن معدلات الإصابة بمرض الحصبة الألمانية إنخفضت وذلك نتيجة للتغطية العالية بالتطعيمات الأساسية إضافة إلى تنفيذ حملات تطعيمية ضد أمراض الحصبة و الحصبة الألمانية والنكاف
‎وأبانت أنه تم إستهداف الأطفال الرضع بثلاث جرعات من لقاحات السعال الديكي، الدفتريا ، الكزاز ، المستدامة النزلية ، والتهاب الكبدي ب، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3% وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات. إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ‎و النكاف ) والتي بلغت النسبة فيها (97.6% .) .

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