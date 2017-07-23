 إنهاء فترة عمل السفير الروسي لدى واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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إنهاء فترة عمل السفير الروسي لدى واشنطن

إنهاء فترة عمل السفير الروسي لدى واشنطن
المناطق - وكالات

أنهى سفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك فترة عمله اليوم السبت، وكيسلياك إحدى الشخصيات الرئيسية في التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 2016.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حسابها على تويتر إن نائب رئيس البعثة دينيس في جونتشار، سيعمل قائماً بالأعمال إلى أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف كيسلياك، ومن المتوقع أن يحل نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنتونوف، محل كيسلياك الذي شغل هذا المنصب منذ 2008.

ويأتي ترشيح أنتونوف لهذا المنصب الذي يتعين أن يقره الكرملين في وقت تتركز فيه الأنظار على العلاقات بين موسكو وواشنطن في أعقاب مزاعم أمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق بالعديد من مساعدي ترامب، في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص ولجان بالكونغرس في تدخل روسيا وعلاقاتها المحتملة بحملة ترامب.

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