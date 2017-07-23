 وزير التجارة والاستثمار يدشن لوحة قياس أداء مبادرات منظومة التجارة والاستثمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير التجارة والاستثمار يدشن لوحة قياس أداء مبادرات منظومة التجارة والاستثمار

وزير التجارة والاستثمار يدشن لوحة قياس أداء مبادرات منظومة التجارة والاستثمار
واس - الرياض

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم لوحة قياس أداء المشاريع والاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار التي تعنى بمتابعة مؤشرات أداء المنظومة وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية 2020 .
وتعرض اللوحة وتوثق أداء مختلف المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالمنظومة مع تكامل مباشر بين المشاريع والمبادرات والأهداف بما يضمن متابعة وقياس تقدم المنظومة بشكل الكتروني واستباقي، وبالتالي تعزيز أداء جهات منظومة التجارة والاستثمار ورفع انتاجيتها.
وشدد القصبي خلال التدشين على متابعة اللوحة بشكل مستمر وعرضها في الاجتماعات الدورية لجهات المنظومة وذلك لرفع المتابعة والدعم لمشاريع المنظومة ومستهدفاتها وبما يضمن استخدامها بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه اللوحة كأحد أدوات الدعم التي يقدمها مكتب تحقيق الرؤية بمنظومة التجارة والاستثمار وتهدف لعرض مباشر لحالة المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المرتبطة بالأجندة الاستراتيجية لمنظومة التجارة والاستثمار التي يتم جلب بياناتها تلقائياً من خلال أنظمة إدارة المشاريع، وتتوفر اللوحة من خلال مختلف متصفحات الانترنت وكذلك من خلال تطبيق على أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية , كما تقدم لوحة قياس أداء المشاريع والاستراتيجية العديد من الخصائص ومنها طباعة التقارير الدورية وكذلك طلبات تصعيد العوائق وعرض مستجدات المبادرات والمشاريع والأهداف الاستراتيجية.
من جهته أعرب مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بالمنظومة المهندس هشام الحسون عن شكره لما يحظى به المكتب من رعاية ودعم من قبل معالي الوزير وقادة المنظومة، والذي اسهم أن تكون منظومة التجارة والاستثمار أول جهة تطبق نظام إلكتروني متكامل يدعم الأجهزة الذكية لمتابعة مبادرات مكتب تحقيق الرؤية بهذا الاسلوب المتقدم.
وأكد الحسون بأن إطلاق مثل هذه الأنظمة الإلكترونية هو لدعم وتسريع ومتابعة الإنجاز لمستهدفات المنظومة ومبادراتها، وكذلك لتقديم الدعم الكافي للعاملين على هذه المبادرات لما تقدمه من أدوات متابعة مرتبطة بالجداول الزمنية للمبادرات.

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