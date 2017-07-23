 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لن تتوقعوا فائدة التفكير الإيجابي على الصحة.. دراسة تكشف ذلك إدارة نادي الشباب تتقدم بشكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد اتحاد القدم السعودي القضاء الكويتي : “خلية العبدلي” عقدت اجتماعاتها في سفارة إيران غرق مواطن ١٧عام بمستنقع مائي بمركز بئر عسكر الأخضر الأولمبي يحجز مقعده في نهائيات الصين الآسيوية القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وزير التجارة والاستثمار يدشن لوحة قياس أداء مبادرات منظومة التجارة والاستثمار إنهاء فترة عمل السفير الروسي لدى واشنطن وزارة الثقافة والإعلام تُشكل لجنة عليا لتطوير العمل في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة لها الصحة : تطعيمات الأطفال متوفرة يومياً في جميع المراكز الصحية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والمتنزهات المرصد: خروقات متزايدة في اليوم الثاني من الهدنة بغوطة دمشق

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
واس - جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الهند الصديق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>