الأخضر الأولمبي يحجز مقعده في نهائيات الصين الآسيوية

خسر المنتخب الأولمبي السعودي مباراته أمام نظيره العراقي والتي اقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بنتيجة هدفين دون رد، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ٢٠١٨، والتي ستقام في الصين

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذر شديد من قبل لاعبي المنتخب الأولمبي.

وتأهل الأخضر الأولمبي، إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في الصين 2018، ضمن أفضل ثواني المجموعات الآسيوية.