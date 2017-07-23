 غرق مواطن ١٧عام بمستنقع مائي بمركز بئر عسكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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غرق مواطن ١٧عام بمستنقع مائي بمركز بئر عسكر

غرق مواطن ١٧عام بمستنقع مائي بمركز بئر عسكر
المناطق - نجران

أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران  النقيب عبدالله سعيد ال فارع أن مدني نجران باشر بلاغ عن غرق مواطن ١٧عام بمستنقع مائي بمركز بئر عسكر وعلى الفور تم نقل فرق الدفاع المدني والمعدات والاليات اللازمة وتم إنقاذه ونقله للمستشفى حيث توفي عند وصوله للمستشفى .
نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذوية الصبر والسلوان

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