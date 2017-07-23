 القضاء الكويتي : “خلية العبدلي” عقدت اجتماعاتها في سفارة إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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القضاء الكويتي : “خلية العبدلي” عقدت اجتماعاتها في سفارة إيران

القضاء الكويتي : “خلية العبدلي” عقدت اجتماعاتها في سفارة إيران
المناطق - وكالات

فجرت حيثيات حكم “التمييز” النهائي القاضي بإدانة جميع المتهمين في خلية العبدلي بالكويت، أدلة جديدة أكدت فيها ان المتهمين كانوا يتدربون في لبنان ويجتمعون في السفارة الإيرانية في الكويت، وكان ذلك بتخطيط من دبلوماسي إيراني يعمل في البلاد وضابط آخر تابع للحرس الثوري الإيراني، حسب ما أفادت صحيفة “القبس” الكويتية. وأكدت الحيثيات في الحكم الصادر برئاسة المستشار احمد العجيل، أن الثابت من أدلة الدعوى، وما استقر في عقيدة هذه المحكمة أن “حزب الله” هو تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويعتنق مبادئ الثورة الإيرانية ويهدف إلى نشرها في الكويت وكل الدول الإسلامية، وهي في جوهرها ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت وكل الدول الإسلامية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها بطرق غير مشروعة تتمثل باستهداف المنشآت الحيوية والحكومية وتفجيرها واستخدام العنف والإرهاب ضد سلطات الدولة والأفراد.

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