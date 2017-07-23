 إدارة نادي الشباب تتقدم بشكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد اتحاد القدم السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 شوّال 1438 هجريا, الموافق 23 يوليو 2017 ميلاديا

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إدارة نادي الشباب تتقدم بشكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد اتحاد القدم السعودي

إدارة نادي الشباب تتقدم بشكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد اتحاد القدم السعودي
المناطق - متابعات

قدمت إدارة نادي الشباب صباح اليوم الأحد رسمياً شكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وذلك حسبما أعلن النادي عبر مركز الإعلامي في حساب النادي الرسمي بموقع التواصل “تويتر”.
وذلك لتقاعس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفة مالية ذات أثر رياضي وشبهات جنائية بما يعد إخلالاً بالميثاق الأولمبي والرياض… إثر انتقال الحارس محمد العويس إلى صفوف النادي الأهلي .

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