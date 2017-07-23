وظائف شاغرة بالقوات البحرية الملكية السعودية في عدد من المناطق

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية (الإدارة الهندسية والأشغال) عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين.

وجاءت الوظائف بالمسميات والمواقع التالية:

– مهندس مدني (جازان – ميناء القضيمة)

– مهندس معماري (الجبيل – رأس الغار)

– مهندس ميكانيكي (الجبيل – ميناء القضيمة)

– مهندس كهربائي (الجبيل – ميناء القضيمة)

– فني إلكترونيات أجهزة مكتبية (الجبيل)

– فني مشغل محطة صرف صحي (ميناء القضيمة)

– فني ميكانيكي (جازان)

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف (جازان – رأس الغار)

– فني ميكانيكي تكييف مركزي (ميناء القضيمة – رأس الغار – جازان)

– فني كهربائي ضغط عالي (جازان)

– دهان (الجبيل – ميناء القضيمة – رأس الغار)

– نجار (الجبيل)

– فني ميكانيكي مصاعد (الرياض – الجبيل)

– محاسب (جازان – رأس الغار)

– مستشار قانوني (الرياض)

– فني كهربائي مولدات الديزل (جازان – ميناء القضيمة – رأس الغار)

– رسام معماري (رأس الغار)

– مراقب إنشاءات (جازان – الجبيل)

– فني ميكانيكي مولدات الديزل (جازان – رأس الغار)

– سباك (ميناء القضيمة – رأس الغار)

– لحام (الجبيل – رأس الغار)

– مبلط (ميناء القضيمة)

– طاهي (الجبيل)

– بناء (ميناء القضيمة)

فيما اشترطت على المتقدمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد عن (35) سنة.

– أن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد).

– إرفاق المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والخبرات.

– إجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

– إجراء اختبارات كفايات (اللغة الإنجليزية) للتخصصات الهندسية والفنية التي يجريها قياس وإرفاق نتيجة الاختبار عند إجراء المقابلة بعد الترشيح الأولي.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع القوات البحرية الملكية السعودية من الأحد الموافق 1438/11/7هـ حتى الأربعاء الموافق 1438/11/17هـ.