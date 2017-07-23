 المعارضة السورية: لا صحة لإدخال قوات فصل مصرية أو روسية في الغوطة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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المعارضة السورية: لا صحة لإدخال قوات فصل مصرية أو روسية في الغوطة الشرقية

المعارضة السورية: لا صحة لإدخال قوات فصل مصرية أو روسية في الغوطة الشرقية
المناطق - وكالات

نفى مصدر مسؤول في المعارضة السورية وجود أي بند ينص على إدخال قوات فصل “مصرية أو روسية” إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق، مؤكداً أن الاتفاق يشمل “فيلق الرحمن”، الذي يعمل على تحضير التوقيع للاتفاق مع روسيا أيضاً.

وقال: “لا صحة لوجود قوات مصرية أو روسية ستنتشر في غوطة دمشق”.

كما نفى المصدر أي وساطة مصرية لحث جيش-الإسلام على الدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام السوري .

وأوضح المصدر أن النظام السوري لم يكن حاضراً خلال المباحثات التي جرت في القاهرة، وقال: “وقعنا مع روسيا فقط، ولم نوقع مع النظام السوري الذي يبدو أنه لا يريد الهدنة”.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على وجود قوات مراقبة تشمل شرطة روسية تنتشر على أطراف الغوطة (لا يتجاوز عددها الـ 100 عنصر). ونوه المصدر إلى أن الاتفاق “مكمل لاتفاق هدنة الجنوب”.

وتابع المصدر أن “هناك تواصلاً من جيش الإسلام مع فيلق الرحمن لإتمام الاتفاق، عبر أعضاء من وفد جنيف ، و فصائل درعا في الجبهة الجنوبية”.

كذلك أضاف: “هناك مفاوضات جارية بين روسيا والفيلق، وهو مشمول بالهدنة، والطرفان يحضران للتوقيع قريباً”.

وبرر المصدر سبب توقيع جيش الإسلام للهدنة أولاً، يعود لعدم وجود ” جبهة النصرة ” في مناطق جيش الإسلام على نقيض مناطق “فيلق الرحمن”.

 

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