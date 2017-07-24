 (فيديو) كادت أن تموت بلا حركة.. مواطن يصنع كرسيا متحركا لقطة “عاجزة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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(فيديو) كادت أن تموت بلا حركة.. مواطن يصنع كرسيا متحركا لقطة “عاجزة”

(فيديو) كادت أن تموت بلا حركة.. مواطن يصنع كرسيا متحركا لقطة “عاجزة”
المناطق - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو لقطة صغيرة استعادت قدرتها على المشي، بفضل كرسي متحرك صنعه أحد المواطنين، حيث قام بتثبيته في مؤخرة القطة، وهو ما مكّنها من السير والحركة بصورة طبيعية.

وبالبحث عن مصدر المقطع، اتضح أنه يعود لشاب سعودي يدعى سلمان المشاري، والذي أوضح أن القطة فقدت قدميها الخلفيتين بسبب إصابتها بشلل أثناء ولادتها، مشيراً إلى أن فكرة صناعة الكرسي المتحرك كانت نابعة من أحد الفيديوهات الأوربية التي شاهدها، حيث كان عن أرنب يمشي على كرسي بعجلات صغيرة .

سلمان والذي يعمل أخصائي علاج وظيفي في تأهيل المعاقين بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، أوضح أن القطة جلبها أحد زملائه للاستراحة، وبعد أيام من مكوثها من دون حراك حيث كانت تمشي بصعوبة عبر الزحف، طلب منه زملاؤه على سبيل المزاح أن يعالج القطة، بحكم تخصصه في تأهيل المعاقين، فكانت هذه هي البداية التي مهدت لفكرة صناعة الكرسي المتحرك للقطة.

وبالفعل بدأ سلمان في تصميم كرسي محلي الصنع، مستخدماً بقايا جبيرة طبية وزوج من العجلات مأخوذ من سيارة ألعاب، حيث تم تثبيته في الجزء الخلفي للقطة، ثم قام أيضا بعمليات تمرين للقطة لكي تعتاد على الكرسي، ومع مرور الوقت، استطاعت القطة أن تعيش حياتها كباقي القطط، وأن تلهو وتركض وتلعب، بعد أن منحها الكرسي فرصة ثانية للعيش.

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