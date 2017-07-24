تميم يُغيّب الجد “خليفة” من صور “شجرة العائلة” بعد انقلاب حمد الأب عليه !

غيب أمير قطر تميم بن حمد في خطابه “الهزيل والمرتبك” صورة أمير قطر السابق الشيخ خليفة آل ثاني من مجموع الصور العائلية المحيطة بتميم في خطابه، وذلك بعد انقلاب والده عليه.

وبدت صورة جانبية لتميم مع أحد أبنائه على يساره، فيما احتلت صورة والده حمد بن خليفة، ووالدته، الطرف الأيمن من “الصورة البانورامية”، وتوسط الصورتين تمثال لحيوان الوعل الذي يعد رمزاً تراثياً للإمارة الصغيرة.

وعُلقت صورة جدارية ضخمة لمؤسس الإمارة الخليجية الصغيرة الشيخ قاسم بن محمد ويقف خلفه الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني جد حمد بن خليفة، واللافت أن مخرج خطاب الأمير، الذي يعتقد أنه سجل في الدوحة، ركز على الصور العائلية من زوايا مختلفة.

كان الأمر الأكثر غرابة، والذي أثار تساؤلات، كسر الديوان الأميري لشجرة العائلة بتغييب خليفة بن حمد آل ثاني عن الصورة العائلية، بيد أن ثمة تفسيرا مرجحا عن سقوطه من ذاكرة القيادة القطرية منذ الإطاحة به على يد ابنه حمد في منتصف تسعينات القرن الماضي.