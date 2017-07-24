عملية نوعية لقواتنا تقتل 15 حوثياً على الحدود اليمنية

نفذت قواتنا عملية نوعية داخل الحرم الحدودي بين السعودية و اليمن، بعد تسلل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح.

وتسللت عناصر من الميليشيات الحوثية داخل الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، محاولين الوصول إلى الحدود السعودية، بقصد استهداف رقابات عسكرية متقدمة، إلا أن فصيلاً خاصاً تابعاً للقوات السعودية تصدى لهم بعد تنفيذهم كميناً عسكرياً استمر لمدة 4 ساعات متواصلة، حيث توزع الفصيل إلى طقمين ليتم محاصرة عناصر الميليشيات عبر اتجاهين واستهدافهم عبر الأسلحة المباشرة، لينتهي الأمر بقتل ما يزيد عن 15 عنصراً من الميليشيات وفرار آخرين.

وفي نفس الليلة قبالة محافظة الطوال التابعة لمنطقة جازان، دمرت مروحيات الأباتشي منصة قذائف، بعد أن أطلقت الميليشيات قذائفها تجاه المحافظة، كما قصفت مدفعيات القوات السعودية تجمعات لعناصر مسلحة تابعة للميليشيات في حرض اليمنية، عقب محاولتهم التمركز داخل الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.