بعد إبعاد قطر عن عاصفة الحزم.. تقدم للقوات ومنع إطلاق الصواريخ بعد توقف تسريب الإحداثيات

مكن إبعاد قطر عن عاصفة الحزم في اليمن قوات التحالف من التقدم ومنع إطلاق الصواريخ، بعد توقف تسريب المعلومات والإحداثيات لميليشيات الحوثي.

وواصلت الدوحة إرسال الرسائل العدائية إلى جيرانها، وضربها عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية واستهتارها بالوساطة الكويتية لرأب الصدع في العلاقات الخليجية.

فبعد أقل من 48 ساعة على الخطاب المرتبك لأمير قطر والذي كرس فيه سياسات بلاده الداعمة لتعميق الشرخ الخليجي، أشارت معلومات مؤكدة إلى توجه قطر لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن وهو أمر يعد وفق الأعراف والقوانين الدولية بمثابة إعلان حرب على السعودية ودول التحالف المشاركة في جهود دعم الشرعية في اليمن، ويمثل هذا العمل المشين اعتداء قطريا مباشرا على المملكة ودول التحالف.

وأفشلت الدوحة مؤخرا الوساطة الكويتية التي قادها الشيخ صباح الأحمد حيث رفضت المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب التي تمثل في أصلها البنود التي وقع عليها أمير قطر في اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له 2014.