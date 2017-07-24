اتهامات رسمية تلاحق مصور ثلاجة الموتى في جازان

نفى المتحدث الرسمي بصحة جازان نبيل غاوي، صحة ماتم تداوله بمقطع الفيديو الذي يفيد بعدم توفر إمكانية بثلاجة الموتى، مؤكداً توفرها بداخل مستشفى الملك فهد بجازان ، متوعداً باللجوء إلى الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم حيال التصوير لانتهاك الخصوصية والإساءة لمنشأة حكومية ، مؤكداً وجود قنوات رسمية في حالة وجود شكوى أو ملاحظة.

وأضاف الغاوي أن مواطن قدم بسيارته الخاصة إلى باب طوارئ مستشفى الملك فهد يحمل معه جثة عامل مقيم متوفى بداخل منزله، حيث أصر على إيداع الجثة بداخل الثلاجة , وتم إبلاغه بضرورة استكمال الاجراءات الرسمية من قبل الجهات المختصة، وطلب منه الانتظار لحين استكمالها والتنسيق لذلك وأثناءها قام المرافق بالتصوير.

وأوضح أنه تم إجراء الكشف الطبي على الحالة في تمام الساعة ١٠:٢٨م ثم تم إيداعها في الثلاجة وفقاً للتقارير الخاصة بالحالة، مضيفا أن قسم الثلاجة بالمستشفى يحوي ٩٣ دُرجاً وقد تم تطويرها مؤخراً لاستيعاب حالات الوفاة، وأثناء وصول الحالة كانت هناك عدد ٧٩ درج شاغرة.