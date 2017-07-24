الهلال الأحمر بالقصيم يتلقى استغاثة قائد مركبة لخلل بنظام مثبت السرعة

‏تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً عند الساعة 23:56 من مساء يوم الاحد الموافق 10/29 عبارة عن نداء استغاثه من شخص يقود سيارة من نوع كامري زودنا بأوصافها وذلك على طريق القصيم حائل السريع يفيد بوجود خلل في نظام مثبت السرعة في سيارته وعلى الفور تم توجيه عدد من الفرق الاسعافية وتوزيعها على الطريق ، قرب مركز المخرم وقرب كوبري القرعاء وعيون الجواء وكبري الجامعة وعلى مدخل مدينة بريدة .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، إن طاقم غرفة العمليات 997 قام بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والاستمرار بإعطاء بعض التوجيهات عبر وسيلة الاتصال – الجوال -لتهدئة وضعه وبما ينعكس على صحته وسلامته وبعد توقف السيارة عند الساعة 00:20 باشرت فرقة من التدخل السريع والقائد الميداني وإحدى الفرق الإسعافية للكشف والإطمئنان على صحة قائد المركبة بعد حالة الذعر وهو بصحة وعافية.