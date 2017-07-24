مياه جازان تقلص المشاريع المتعثرة من 47 إلى 27 مشروع في 4 أشهر

أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس في تصريح صحفي بأن إدارته تمكنت خلال الأربعة الأشهر الماضية من تقليص عدد المشاريع المتعثرة من 47 إلى 27 مشروع تنفذ في عدد من محافظات وقرى منطقة جازان .

مشيرا إلى أن هناك أكثر من 57 قرية على مستوى المنطقة دخلت الخدمة لها إضافة إلى تسليم 6 مشاريع بشكل إبتدائي ويجرى العمل على تسليم 13 مشروع خلال الفترة المقبلة .

وبين المهندس بندر جبر بأن إدارته تمكنت خلال الأربعة الأشهر الماضية من إغلاق 3 مرامي للصرف الصحي وتنفيذ 253 بئر بإجمالي إنتاج 60،000 م3 / يوميا إضافة إلى توزيع مياه مشاريع السقيا بأكثر من 50،000 رد / شهريا بإجمالي 25،000 طن / شهريا وتم تركيب خلال الأربعة أشهر حوالي 3350 وصلة وعداد منزلي في مختلف المحافظات والقرى .

موضحا بأن المختبر المركزي بإدارة خدمات المياه بجازان إستقبل خلال الأربعة أشهر الأخيرة حوالي 600 تحليل ما بين كيميائي و بكتيري. واستقبل هاتف بلاغات طوارئ خدمات المياه أكثر من 1200 بلاغ ما بين كسور و إنقطاعات .

وأوضح مديرعام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان بأن الإدارة تواصل العمل على تنفيذ جملة من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي ومنها مشاريع الآبار وخطوط النقل والشبكات ومحطات الضخ والخزانات والتوصيلات المنزلية وكذلك محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

والتي ستؤدي بعد اكتمال تنفيذها إلى نقله نوعيه في مستوى خدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة جازان وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهم الله ودعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ووكيل الوزارة لخدمات المياه .