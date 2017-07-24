جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام الدراسي القادم

أعلنت جامعة حائل ،قبل قليل نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ.

وقد ارسلت عمادة القبول والتسجيل رسائل القبول على جوالات الطلبة الساعة الحادية عشر والنصف مساء امس .

يجدر الذكر بانه على الطلبة المقبولين والذين لم تصلهم رسائل لأي سبب كان، يمكنهم التأكد من قبولهم على الرابط، لتأكيد القبول على الطالب او الطالبة إدخال رقم السجل المدني والرقم السري، والضغط على أيقونة تأكيد القبول واستلام الرقم الجامعي. ومن لم يؤكد قبوله على الموقع قبل يوم السبت 6 ذو القعدة 1438هـ سيعد قبوله لاغيا.

من جانبه , وظّفت جامعة حائل النظام الالكتروني على كافة المتقدمين منذ التقديم على البوابة خلال فترة التقديم من الاثنين 16 / 10 / 1438هـ وحتى الخميس 26 / 10/ 1438هـ. وحتى اعلان النتائج قبل قليل ,وسيتم إخضاع جميع المقبولين والمقبولات في الجامعة الأم لنظام السنة التحضيرية بمساراته الثلاثة الصحية والهندسية والانسانية, ماعدا الفروع التي سيتخصصن المقبولات فيها مباشرة على التخصص الذي قُبلن عليه.