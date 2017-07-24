 تليفونيا .. مواطن يعترف بارتكابه جريمة قتل في شقة سكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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تليفونيا .. مواطن يعترف بارتكابه جريمة قتل في شقة سكنية

تليفونيا .. مواطن يعترف بارتكابه جريمة قتل في شقة سكنية
المناطق - حائل

عبر مكالمة هاتفية أجراها من دولة خليجية، اعترف مواطن لذويه اليوم بارتكابه جريمة قتل في شقة سكنية في حي السمراء بحائل قبل 3 أيام.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بحائل تلقت بلاغاً مساء أمس من مواطن، يفيد بأن قريبه اتصل به من دولة خليجية يبلغه بقتله لمواطن ثلاثيني، وتركه بإحدى الشقق بحي السمراء بحائل غارق في دمائه، حيث باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ليتبين صحة الحادثة، بعد أن وجدت القتيل وعليه آثار ثلاثة عيارات نارية، بالإضافة إلى وجود آثار طعنات باستخدام آلة حادة.

وعلى الفور بدأت الجهات الأمنية بحائل باتخاذ الإجراءات الرسمية، لمخاطبة الدولة الخليجية لضبط القاتل وتسليمه في أقرب وقت ممكن.

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