 وفاة الفنان السعودي سعد الصالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة الفنان السعودي سعد الصالح

وفاة الفنان السعودي سعد الصالح
المناطق ـ الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس (الأحد) الفنان السعودي سعد الصالح، وسيُصلى عليه عصر يومنا هذا في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المنصورية بالعاصمة الرياض.
الصالح صاحب اللزمة الشهيرة “مرحبمبم”، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية في مقدمتها مسلسل “طاش ما طاش” ومسلسل “سوق المعازيب” ومسلسل “شيكات”، كما شارك في عدة أعمال مسرحية من بينها مسرحية ” شنترة بن عداد” ومسرحية “صح لسانك”.

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