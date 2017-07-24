وفاة الفنان السعودي سعد الصالح

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس (الأحد) الفنان السعودي سعد الصالح، وسيُصلى عليه عصر يومنا هذا في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المنصورية بالعاصمة الرياض.

الصالح صاحب اللزمة الشهيرة “مرحبمبم”، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية في مقدمتها مسلسل “طاش ما طاش” ومسلسل “سوق المعازيب” ومسلسل “شيكات”، كما شارك في عدة أعمال مسرحية من بينها مسرحية ” شنترة بن عداد” ومسرحية “صح لسانك”.