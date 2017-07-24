“العمل والتنمية” تتجه لتوطين “البقالات” بنسبة 100%

أوضحت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعمل حالياً على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية والاستهلاكية، بنسبة 100 %.

وتوقعت المصادر، حسبما أوردت “المدينة”، أن يساهم تطبيق قرار توطين البقالات في توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين، خلال العام الأول.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاطات العربات المتنقلة بنسبة 100 % على السعوديين، لافتة إلى أن نشاط العربات المتنقلة سيوفر للشباب السعودي 6 آلاف وظيفة.