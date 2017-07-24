الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الحائط والسليمي للبنات بمنطقة حائل تقيم مجموعة من المحاضرات الدينية للدارسات

تستكمل الحملة الصيفية لتوعية ومحو الأمية للكبيرات في قطاعي الحائط والسليمي جنوبي حائل برامجها التي تجاوزت خطط و أهداف الحملة في القضاء على الأمية إلى ما هو أبعد, حيث اهتمت بالنواحي الصحية والاجتماعية والدينية للدارسات, وأقامت الحملة عدداً من المحاضرات التوعوية في كلاً من مركز الرقب, و مركز البرقة, ومركز مرحب, ومركز أم شعاري, ومركز روض بن هادي, وتنوعت المواضيع المطروحة حيث قدمت المعلمة ريم مسلط العنزي في مركز الرقب محاضرة بعنوان حقوق الجار استفاد منها 42 دارسة, فيما أقامت المعلمة نوار عيد الرشيدي في مركز البرقة محاضرة عن فضل صلاة الجمعة وكان عدد المستفيدات 32 دارسة, وفي مركز مرحب ألقت المعلمة فايزة عابد محب محاضره عن الأمن والأمان الفكري وحضر المحاضرة 40 دارسة, وقُدمت محاضرة عن الغيبة والنميمة وأضرارها على المسلم بمركز أم شعاري , وكيفية غسل الموتى وتكفينهم, وفعلت المعلمة ( متطوعة ) سمر عوض حملة خادمة القرآن الكريم بمركز روض بن هادي, كما تم التركيز في الحملة على حفظ سور من كتاب الله الكريم وتجويده.