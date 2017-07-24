أسماء المرشحين للمسابقة التدريبية الرجالية والنسائية لعام 1438هـ

يسر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تعلن عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية المعلنة في المسابقة الوظيفية التدريبية الرجالية/النسائية لعام 1438هـ والمعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 02/07/1438هـ وحتى 09/07/1438هـ, وتم استقبال المتقدمين المرشحين لحضور المقابلة الشخصية والاختبار خلال الفترة من 26/07/1438 وحتى 08/08/1438هـ.

فعلى المرشحين الواردة أسمائهم أدناه التكرم باستكمال إجراءات التعيين والتقيد بالمدد المحددة حسب ما هو موضح أدناه:

1. المرشحين من الرجال:

مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المؤسسة بحي المربع لمن هم بمدينة الرياض أو مراجعة اقرب وحدة تدريبية لمقر اقامتك (كلية تقنية، كلية اتصالات، معهد صناعي ثانوي) خلال الفترة من 1\11 \1438 هـ حتى 3\ 11 \1438هـ ، وذلك للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي, علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

2. المرشحين من النساء:

مراجعة ادارة التدريب التقني للبنات بحي صلاح الدين بالرياض أو مراجعة أقرب كلية تقنية للبنات لمقر اقامتك تابعة للمؤسسة، خلال الفترة من 1\11 \1438 هـ حتى 3\ 11 \1438هـ ، وذلك للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي علماً بأن عدم تقيد المرشحه بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعادها من الترشيح وترشيح الاحتياطية دون الرجوع لها.

3. تسليم نموذج الكشف الطبي خلال 5 أيام من تاريخ توقيعه من الإدارة العامة للموارد البشرية أو الوحدة التدريبية على الا يتجاوز تاريخ 8\11\1438هـ علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

4. للموظفين الحكوميين ( رجال – نساء ) مراجعة ادارة الموارد البشرية بديوان المؤسسة لاستلام خطاب طلب نقل خدمات واستكمال نموذج (101- أ ) وتوقيعه من جهة العمل مع ارفاق بيان الخدمة وخطاب موافقه على نقل خدماته الى المؤسسة خلال من من 1\11 \1438 هـ حتى 15\11 \1438هـ ،. علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

5. سيتم اصدار قرارات التعيين خلال الفترة من 15/11/ 1438هـ وحتى 30/11/1438هـ، وتكون المباشرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

6. تكون مباشرة المرشحين بعد صدور قرار التعيين, ولن تقبل أي مباشرة قبل صدور القرار.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ,,,

مسابقات وترقيات أعضاء هيئة التدريب

للاستفسار آمل التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: Mf-jobs@tvtc.gov.sa

الأسماء على الرابط أدناه

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/results1.aspx