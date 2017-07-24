 “القحطاني” يكشف سبب رفع الحجب عن مواقع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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“القحطاني” يكشف سبب رفع الحجب عن مواقع قطر

“القحطاني” يكشف سبب رفع الحجب عن مواقع قطر
المناطق - متابعات

كشف مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، سبب رفع الحجب عن مواقع قطر، مؤكدًا أنه بسبب خطأ فني.
وأوضح “القحطاني” في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن الحجب سيعود لمواقع السلطة القطرية بعد إصلاح الخطأ الفني.
وكتب “القحطاني” في تدوينته: “رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم اصلاحه بالساعات القادمة”.

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