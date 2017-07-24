كشف مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، سبب رفع الحجب عن مواقع قطر، مؤكدًا أنه بسبب خطأ فني.
وأوضح “القحطاني” في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن الحجب سيعود لمواقع السلطة القطرية بعد إصلاح الخطأ الفني.
وكتب “القحطاني” في تدوينته: “رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم اصلاحه بالساعات القادمة”.
“القحطاني” يكشف سبب رفع الحجب عن مواقع قطر
كشف مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، سبب رفع الحجب عن مواقع قطر، مؤكدًا أنه بسبب خطأ فني.
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