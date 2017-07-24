نائب وزير التعليم يدشن مبادرة برنامج أندية (فطن) النوعية بالرياض

نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, دشن معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مساء أمس, مبادرة برنامج أندية (فطن) النوعية بعنوان “صيف الوطن لجيل فطن”، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع ومدير عام برنامج فطن ناصر العريني والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم محمد الدخيني, وذلك في مجمع مدارس نيار الأهلية بالرياض .

وأبدى الدكتور العاصمي خلال التدشين, إعجابه بما شاهده من تفاعل وأنشطة متنوعة رياضية وفنية واجتماعية، والروح التي يتمتع بها الزملاء القائمين على هذا النادي, مؤكداً أن الأندية فرصة لتقديم أنشطة وبرامج نوعية للطلاب فيما يتعلق بتنمية مهاراتهم وقدراتهم وميولهم نحو جوانب عديدة، حيث مثل هذه الأندية تتيح الفرصة الكبيرة لتنمية هذه المهارات ، وتكمل ما تقدمه المدرسة طوال العام من تعليم بمختلف المقررات، كما أنها فرصة لتنمية قيم واتجاهات إيجابية كبيرة .

وأوضح معاليه أن هذا النادي جزء من منظومة أندية أطلقتها وزارة التعليم، فهو يتشارك مع الأندية الموسمية وأندية الحي في تقديم هذه الفرص لأبنائنا طيلة إجازة الصيف، وربما تتاح الفرص في السنوات القادمة بعدد أكبر ومشاركة أكثر تنوع، مشيراً إلى أهمية التعاون لجعل الكثير من المسارات الناجحة في هذا النادي تكون في الأندية الموسمية وأندية الحي بحيث تعم الفائدة لشريحة أكبر من الطلاب .

من جانبه قال مدير عام برنامج فطن ناصر العريني, أن فكرة أندية فطن النوعية أتت بالتشارك بين وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية وفطن، لافتاً إلى أن الهدف منها هو التسريع في إحداث الأثر في نفوس وسلوكيات أبنائنا الطلاب، وأن نفتح باب الشراكة المجتمعية لجميع القطاعات الحكومية عن طريق مجلس أمناء فطن .

وأكد العريني أهمية ما أشار إليه معالي نائب وزير التعليم في أن يستفاد من مهارات فطن الشخصية والاجتماعية بإدخالها في الأندية الأخرى سواء الأندية الموسمية أو أندية الحي وبالتالي ينتشر خبراء فطن والمدربين المعتمدين لفطن بالمهارات الشخصية في هذه الأندية وتقديم ثقافة المهارات التي تم التدريب عليها بتفعيلها من خلال الأندية، إضافة إلى الطموح في زيادة العدد في العام القادم بجودة أعلى ومشاركة مجتمعية أكبر .

وفي ذات السياق, أوضح قائد نادي فطن بمدارس نيار الأهلية راشد الجرفين, أن النادي متفاعل مع الجميع، ومن جميع النواحي ولدينا طاقم تدريب أكثر من متميز من ناحية العروض وتوصيل الأفكار للطلاب, مبيناً أن عدد الطلاب المشاركين أكثر من 200 طالب وتتفاوت أعمارهم من 6 سنوات إلى 18 سنة، وقد عملنا برامج تناسب جميع الأعمار وتم توزيع المجموعات حسب الأعمار، مفيداً أن البرنامج يبدأ الساعة 4 عصراً وينتهي الساعة 8 والنصف ، وهناك تفاعل رائع من الطلاب في الحضور والانضباط والمشاركة والتفاعل مع المدربين .

ويأتي البرنامج الصيفي مستهدفاً الطلاب والطالبات وأسرهم خارج محددات اليوم والعام الدراسي بهدف تكامل الخبرات بين وكالة المناهج والبرامج التربوية والبرنامج الوقائي الوطني ” فطن ” تعليمياً وتدريبياً ووقائياً وتطبيقياً وفق منظومة من التنظيمات والآليات التنفيذية التي نص عليها الإطار التنظيمي للمبادرة .

وينفذ في ثمان مناطق ومحافظات ( الرياض – مكة المكرمة – جدة – الأحساء – تبوك – جازان – نجران – الباحة )، مشتملا على مجالات التدريب والتثقيف والشراكة المجتمعية والترفيهية، ويستفيد من الأندية 200 طالب في كل نادي بمجموع كلي 3200 وفق برامج مرحلية ابتداء من التزويد بالمعارف والممارسات والمواقف التدريبية إلى الممارسات التطبيقية المجتمعية من خلال الأعمال التطوعية والاتصال والتواصل بإقرانهم والمجتمع .