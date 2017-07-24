واشنطن تعد بالمشاركة في إعادة إعمار الرقة وتسليمها لمجلس مدني

أعلنت واشنطن جهوزيتها للمشاركة في إعادة أعمار الرقة بعد طرد تنظيم داعش منها، مؤكدة أن المجلس المدني فيها سيستلم إدارة المدينة، وسط استمرار الاشتباكات في داخلها، وتقدم النظام في ريفها الجنوبي حيث وصل إلى مشارف حوض الفرات.

ونفذ نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش روبرت جونز زيارة إلى مجلس مدينة الرقة للاطلاع على آخر الأوضاع المدنية وكيفية التنسيق لخدمة المدينة ما بعد تحرير مدينة الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وحطّ جونز مع مجموعة من خبرائه العسكريين والشؤون المدنية في سوريا في مقر مجلس الرقة المدني الذي تشكل مع إطلاق حملة قوات سوريا الديمقراطية لتحرير مدينة الرقة في بلدة عين عيسى، حيث استقبلته شخصيات من الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ووفد من أعضاء المجلس الإداري.

وقال الإعلامي في شمال سوريا آرين شيخموس، إن جونز أعرب عن جهوزية بلاده بعد السيطرة على الرقة، بإعادة إعمار المدينة، لافتاً إلى أن التحالف الدولي والدول الـ72 المشاركة فيه تدعم سياسياً وإغاثياً المجلس المدني لمدينة الرقة، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال: “لفت جونز إلى أن التحالف الدولي سيدعم الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لمساندة مخيمات النازحين التي يقتصر دعمها الآن على الجهود المحلية في الإدارة الذاتية في شمال سوريا”.

كما أكد جونز المجلس المدني الذي شكلته قوات سوريا الديمقراطية سيدير المدينة بعد طرد داعش منها، وأضاف: “الزيارة سياسية بما يتخطى كونها عسكرية، وكان موجوداً في مقر المجلس المدني للرقة”.