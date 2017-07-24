مصادر أمنية: عناصر خلية العبدلي مختبئون داخل الكويت

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن المدانين في قضية “خلية العبدلي” ما زالوا يختبئون داخل الكويت، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تتخذ الخطوات اللازمة لضبطهم.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى انه لا صحة لما يقال إن المطلوبين من خلية العبدلي استطاعوا الفرار من البلاد عبر البحر أو الجو أو البر، موضحة أن التشديد الرقابي من قبل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة، وحملات التفتيش والبحث عن المطلوبين عبر المنافذ الخاضعة لهذه القطاعات الأمنية ستفضي في النهاية إلى إلقاء القبض عليهم.

وبينت المصادر أن المنظومة الرادارية والرقابية البحرية للإدارة العامة لخفر السواحل، تتصدى لأي متسللين أو هاربين، كما يتم تفتيش كل من يدخل إلى المياه الإقليمية الكويتية أو من يخرج منها.

ولفتت إلى أن ما يتردد حول هروب المتهمين عن طريق البحر، لا صحة له مطلقاً، بسبب انتشار الزوارق والطراريد التابعة لخفر السواحل، وأضافت أن الهاربين يختبئون في أماكن داخل الدولة جار البحث عنها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكدت مصادر مطلعة وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم صور المتهمين في خلية العبدلي في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية في كل المناطق الصحية، وأشارت إلى أن الصحة ستقوم بنشر بروشورات باللغتين العربية والانجليزية للمتهمين في خلية العبدلي، وذلك للتعاون مع رجال الأمن لدعم أمن الوطن والمواطنين.

وكانت تقارير نقلت عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصاً فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد أن أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات في قضية التحضير لاعتداءات إرهابية في الكويت بالتعاون مع إيران أو ما يعرف بـ”خلية العبدلي”، مما دفع الكويت إلى تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.