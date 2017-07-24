474 ألف موظف بالقطاع الخاص رواتبهم 10 آلاف ريال شهريًا

أشار تقرير التأمينات الاجتماعية للربع الأول من 2017 إلى أن نحو 474 ألف موظف في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تبلغ 10 آلاف ریال فأكثر شهريًا، 54 %منهم غير سعوديين، (256951 أجنبيًا)، يمثلون نحو 3 %من الوافدين العاملين في القطاع الخاص.

يأتي ذلك في مقابل 217506 سعوديين تتجاوز رواتبهم العشرة آلاف ریال، فيما يبلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين تبلغ رواتبهم ثلاثة آلاف ریال فأقل 746875 موظفًا، يشكلون 45 %من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بحسب “عكاظ”.