 النقل : عدد السعويين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بلغ 113 ألفاً‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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النقل : عدد السعويين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بلغ 113 ألفاً‎

النقل : عدد السعويين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بلغ 113 ألفاً‎
المناطق - متابعات

تحدث المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، إن عدد السعوديين المسجلين لدى شركات توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 113 ألف مواطن.
وأوضح الطعيمي أن إجمالي عدد المسجلين في هذه التطبيقات بلغ نحو 120 ألف شخص، 94% منهم سعوديون (112800 شخص)، و6% فقط أجانب مرخص لهم بالعمل لدى شركات النقل العام وشركات الأجرة الخاصة.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أن العمل على توطين هذا القطاع لايزال جارياً، وذلك بناءً على الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

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