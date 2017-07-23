تنطلق غداً من السودة.. أمانة وبلدي عسير تنفذان حملة النظافة دين وخلق 

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.. تطلق أمانة منطقة عسير بالتعاون مع المجلس البلدي حملتها السنوية “النظافة دين وخلق”، والتي تأتي ضمن برنامج #عسير_أجمل الذي أطلقته الأمانة العام الماضي.

وأوضح المشرف على النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران أن الحملة ستنطلق صباح غدٍ الثلاثاء من منتزه السودة السياحي، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإدارتي الشرطة والمرور وفرع وزارة البيئة ممثلة في إدارة الزارعة بالإضافة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير ومجلس شباب عسير وجمعية البر وشركة طويق وفريق خادم وطن التطوعي وأندية مدارس الأحياء وفريق متحدو عسير للدراجات النارية ستشارك في الحملة.

وقال: بأن هذه الحملة ستستمر طوال شعر ذوالقعدة الحالي وتقام كل يوم سبت في منتزهات السودة والفرعاء ودلغان والمسقي إضافة للساحة والحدائق العامة داخل مدينة أبها وسيشارك فيها العديد من مسؤولي الجهات الحكومية والمتطوعين والرياضيين.

يشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية النظافة وتنميتها كخلق وسلوك إسلامي من أجل المحافظة عليها وعلى الممتلكات العامة.