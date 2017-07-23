مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين واللاجئين في الشمال السوري والشمال اللبناني وذلك من خلال مكتبيها في تركيا ولبنان ضمن المشروع الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة بذلك النازحين في محافظات ادلب وحلب واريافهما والمخيمات المجاورة لها واللاجئين في منطقة عكار اللبنانية حيث بلغ الإنتاج الأسبوعي من الخبز في الداخل السوري ضمن أسبوع العمل 195 هناك 1.272.000 رغيف خبز استفاد منه عدد 556.500 شقيق سوري كما بلغ انتاج المخبز في لبنان ضمن أسبوع العمل بمشروع ” شقيقي قوتك هنياً “في لبنان 32 عدد 136.920 رغيف خبز اسبوعياً استفاد منه 41.067 شقيق سوري .

الاستاذ وليد الجلال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان اوضح أن هذا المشروع من ابرز مشاريع الحملة الاغاثية لخدمة الاشقاء السوريين النازحين واللاجئين موضحاً ان الحملة السعودية تتكفل بكامل المصاريف التشغيلية للافران المتنقلة في كلاً من تركيا ولبنان والبالغ عددها خمسة افران وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز .

من جانبه أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية تعي جيداً ضرورة حاجة الاشقاء السوريين لمادة الخبز والتي تعتبر من المواد الغذائية الاساسية لكل اسرة ولا غنى عنها والذي على ضوئه أنشأت الحملة هذه المخابز بهذه الطاقة الإنتاجية العالية على الرغم من الحاجة الكبيرة لمادة الخبز والتي تتطلب مزيداً من الجهود لتغطية كامل الاحتياج، كما وتحرص الحملة الوطنية السعودية على تلمس احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في كافة مناطق تواجدهم والعمل على توفيرها وفق اليه الحملة المتبعة .

واكد السمحان على ان توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة إيلاء الشقيق السوري كبير الاهتمام في كافة الجوانب الاغاثية والإنسانية ، مقدماً في الوقت نفسه عظيم الشكر والتقدير للشعب السعودي الكريم الذي يضرب اروع الامثلة في التراحم والتأخي سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الاجر والثواب.