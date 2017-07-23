 مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التحالف يشن أعنف قصف جوي ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة وزير الطاقة : لا مناقشة لتعميق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك القتل قصاصاً بأحد الجناة لقتله آخر إثر خلاف بينهما وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب  مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم الخصومات لبعض عملائها الأمير منصور بن مقرن: افتتاح 6 متنزهات سياحية بمنطقة عسير العام المقبل أهالي الأرطاوية يطالبون جامعة المجمعة بافتتاح فرع لكلية البنات في مدينتهم مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان تنطلق غداً من السودة.. أمانة وبلدي عسير تنفذان حملة النظافة دين وخلق  النقل : عدد السعويين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بلغ 113 ألفاً‎ مبعوث ترامب يصل إسرائيل اليوم لحل قضية البوابات بالأقصى المركز الوطني لخدمات التوحد يطلق برنامجه الصيفي الذي يستمر لمدة “6” أسابيع

مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان

مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان
المناطق ـ الرياض

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين واللاجئين في الشمال السوري والشمال اللبناني وذلك من خلال مكتبيها في تركيا ولبنان ضمن المشروع الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة بذلك النازحين في محافظات ادلب وحلب واريافهما والمخيمات المجاورة لها واللاجئين في منطقة عكار اللبنانية  حيث بلغ الإنتاج الأسبوعي من الخبز في الداخل السوري ضمن أسبوع العمل  195 هناك 1.272.000 رغيف خبز استفاد منه عدد 556.500 شقيق سوري كما بلغ انتاج المخبز في لبنان ضمن أسبوع العمل بمشروع ” شقيقي قوتك هنياً “في لبنان 32 عدد 136.920 رغيف خبز اسبوعياً استفاد منه 41.067 شقيق سوري .
الاستاذ وليد الجلال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان اوضح أن هذا المشروع من ابرز مشاريع الحملة الاغاثية  لخدمة الاشقاء السوريين النازحين  واللاجئين موضحاً ان الحملة السعودية تتكفل بكامل المصاريف التشغيلية للافران المتنقلة في كلاً من تركيا ولبنان والبالغ عددها خمسة افران وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز .
من جانبه أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة الوطنية السعودية تعي جيداً ضرورة حاجة الاشقاء السوريين لمادة الخبز والتي تعتبر من المواد الغذائية الاساسية لكل اسرة ولا غنى عنها والذي على ضوئه أنشأت الحملة هذه المخابز بهذه الطاقة الإنتاجية العالية على الرغم من الحاجة الكبيرة لمادة الخبز والتي تتطلب مزيداً من الجهود لتغطية كامل الاحتياج، كما وتحرص الحملة الوطنية السعودية على تلمس احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في كافة مناطق تواجدهم والعمل على توفيرها وفق اليه الحملة المتبعة .
واكد السمحان على ان توجيهات   حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة إيلاء الشقيق السوري كبير الاهتمام في كافة الجوانب الاغاثية والإنسانية  ، مقدماً في الوقت نفسه عظيم الشكر والتقدير للشعب السعودي  الكريم الذي يضرب اروع الامثلة في التراحم والتأخي سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الاجر والثواب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>