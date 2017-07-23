 الأمير منصور بن مقرن: افتتاح 6 متنزهات سياحية بمنطقة عسير العام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير منصور بن مقرن: افتتاح 6 متنزهات سياحية بمنطقة عسير العام المقبل

الأمير منصور بن مقرن: افتتاح 6 متنزهات سياحية بمنطقة عسير العام المقبل
المناطق - أبها

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة عسير , رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، افتتاح 6 متنزهات سياحية في المنطقة العام المقبل ، مشيدا سموه بما تبذله أمانة منطقة عسير وما تقدمه من جهود تشكر عليها لإنجاح الفعاليات والبرامج الصيفية في كافة محافظات ومراكز ومتنزهات المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه، عقب تدشينه للقرية التراثية بمتنزه الحبلة السياحي ، مساء أمس ، وتشريفه لأوبريت حفل المناسبة  بعنوان “طموح وصروح “، بمشاركة الفرق الشعبية التي أدت العروض الفلكلورية والرقصات التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة ، قبل أن يختتم الحفل بعروض الألعاب النارية.
وقد كرم سموه الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركين في إنجاح تدشين القرية ، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جهة ثانية ، افتتح  سموه المركز الصيفي الموسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتنزه الحبلة ، بحضور محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ علي بن صالح الشمراني .
وثمن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير علي بن صالح الشمراني ، خلال كلمته في الافتتاح،  دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي اﻷمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، لجميع مناشط الهيئة وبرامجها الموسمية وغير الموسمية، مشيرا إلى أن رعاية سموه لافتتاح المركز هو دليل على اهتمام سموه الشخصي لبرامج وأنشطة الهيئة المختلفة، لافتا إلى أن المركز الصيفي يسعى إلى تقديم احتياجات المواطن والمقيم من خلال البرامج والفعاليات الصيفية لهذا العام .
وشهد ختام الحفل تكريم سمو نائب أمير منطقة عسير عدد من الجهات المشاركة في برامج الهيئة ، كما تسلم  سموه درعا تذكاريا من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة بهذه المناسبة.

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