 مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم الخصومات لبعض عملائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم الخصومات لبعض عملائها

مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم الخصومات لبعض عملائها
واس - الرياض

نفذت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجًا تفتيشياً على شركات التأمين تضمن تحليل ودراسة جميع وثائق تأمين المركبات التي أصدرتها جميع الشركات للتأكد من مدى التزامها بتعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد،وتبين أن بعض الشركات لم تمنح بعض المؤمن لهم المستحقين تلك الخصومات أو لم تمنحه بالكامل كما ينبغي نتيجة أخطاء تقنية أو لقصور في إجراءات العمل لديها.
ووجهت المؤسسة الشركات إلى سرعة تصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك، كما فرضت المؤسسة على تلك الشركات التواصل مع العملاء ورد المبالغ التي أخذت بغير وجه حق وقد تم ذلك ،في حين ستواصل المؤسسة متابعة التزام جميع شركات التأمين وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة في هذا الصدد.
ودعت المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا والتأكد من حصولهم على خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء المستحق لهم، ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة التقدم بشكوى لدى إدارة حماية العملاء عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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