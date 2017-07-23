 وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب 

وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب 
المناطق - الخرج - سليمان الدخيل

تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند (105) الرواتب المقطوعة (الإدارة العامة , الرياض , جدة, الدمام ,خميس مشيط , تبوك , حائل , الجوف, الجموم , جازان , الاحساء, الخرج , وادي الدواسر)
يبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 1/11/1438هـ ولمدة (6) ايام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب :
صورة من المؤهل
صورة من الهوية الوطنية
صورة من السجل الاكاديمي
صورة من الخبرات
صورة برنت من التأمينات الاجتماعية

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