تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند (105) الرواتب المقطوعة (الإدارة العامة , الرياض , جدة, الدمام ,خميس مشيط , تبوك , حائل , الجوف, الجموم , جازان , الاحساء, الخرج , وادي الدواسر)
يبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 1/11/1438هـ ولمدة (6) ايام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب :
صورة من المؤهل
صورة من الهوية الوطنية
صورة من السجل الاكاديمي
صورة من الخبرات
صورة برنت من التأمينات الاجتماعية
وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب
تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند (105) الرواتب المقطوعة (الإدارة العامة , الرياض , جدة, الدمام ,خميس مشيط , تبوك , حائل , الجوف, الجموم , جازان , الاحساء, الخرج , وادي الدواسر)
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