وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب 

تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند (105) الرواتب المقطوعة (الإدارة العامة , الرياض , جدة, الدمام ,خميس مشيط , تبوك , حائل , الجوف, الجموم , جازان , الاحساء, الخرج , وادي الدواسر)

يبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 1/11/1438هـ ولمدة (6) ايام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).

الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب :

صورة من المؤهل

صورة من الهوية الوطنية

صورة من السجل الاكاديمي

صورة من الخبرات

صورة برنت من التأمينات الاجتماعية