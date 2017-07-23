 القتل قصاصاً بأحد الجناة لقتله آخر إثر خلاف بينهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القتل قصاصاً بأحد الجناة لقتله آخر إثر خلاف بينهما وظائف بالمؤسسة العامة للحبوب  مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم الخصومات لبعض عملائها الأمير منصور بن مقرن: افتتاح 6 متنزهات سياحية بمنطقة عسير العام المقبل أهالي الأرطاوية يطالبون جامعة المجمعة بافتتاح فرع لكلية البنات في مدينتهم مليون ومائتي الف رغيف خبز يستفيد منه الاشقاء السوريين اسبوعياً ضمن مشروع الحملة الوطنية السعودية “شقيقي قوتك هنيئاً” في الداخل السوري ولبنان تنطلق غداً من السودة.. أمانة وبلدي عسير تنفذان حملة النظافة دين وخلق  النقل : عدد السعويين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بلغ 113 ألفاً‎ مبعوث ترامب يصل إسرائيل اليوم لحل قضية البوابات بالأقصى المركز الوطني لخدمات التوحد يطلق برنامجه الصيفي الذي يستمر لمدة “6” أسابيع 388 شركة سعودية تسحب استثماراتها من قطر المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

القتل قصاصاً بأحد الجناة لقتله آخر إثر خلاف بينهما

القتل قصاصاً بأحد الجناة لقتله آخر إثر خلاف بينهما
واس - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة في مدينة الرياض، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عائض بن علي بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن سحمي بن مبارك العجمي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس إثر خلاف بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بإرتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عائض بن علي بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 1 / 11 / 1438هـ ،بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .والله الهادي إلى سواء السبيل .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>