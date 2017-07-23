 “المركز الوطني للطب البديل”: العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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“المركز الوطني للطب البديل”: العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة

“المركز الوطني للطب البديل”: العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة
المناطق - متابعات

ذكر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر اليوم الاثنين أن العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة لعدم ثبوت جدواه علمياً، ونوه على أفراد المجتمع عدم التعامل مع من يدّعي هذا النوع من العلاج، تجنبًا لحدوث مكروه لا قدر الله.

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