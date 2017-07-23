النادي الموسمي بجرب ينظم دورة لصيانة الجوال

نظم النادي الموسمي الصيفي بمركز جرب بمحافظة العقيق بالشراكة مع محلات عباقرة الصيانة دورة صيانة الجوال في مقر النادي مجاناً وشهد اليوم الاول من الدورة حضوراً كبيراً من الشباب واشتمل اليوم الاول للبرنامج بدأ بشرح نظري وعملي لاجهزة الآيفون

واوضح مدير النادي الموسمي الاستاذ سفر بن سعد بن عايش انطلاقا من رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية قمنا باتاحة الفرصة لتدريب الشباب على صيانة الجوالات بانواعها على يد المدرب الاستاذ فواز سفر محمد باتقان ومهارة عالية جدا و استفاد الكثير من المشاركين من هذه الدورة و منهم من قرر الالتحاق بالدورات المتخصصة ليبدأ مشروعه الخاص

مبينا بان المادي سيستضيف الاحد القادم المعهد العالي للسياحة والفندقة (فرع الباحة) مع الاستاذ عبدالعزيز سفر محمد الغامدي لشرح كافي عن الالتحاق بالمعهد والدخول في التدريب المنتهي بالتوظيف والنادي يسعى لافادة مرتاديه في جميع المجالات بالجديد المفيد.