دراسة : تناول الطعام مبكرا يساعد على خفض الوزن

كشفت دراسة حديثة أن توقيت وجبات الطعام يمثل تأثيرا أكبر على عملية خفض الوزن، من التحكم بعدد السعرات الحرارية.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أجرى المعهد الطبي في جامعة ساوث ويسترن، تجاربا على فئران، أظهرت أن خفض الوزن تم فقط للفئران التي تناولت وجباتها صباحا.

وقال المشرف على الدراسة، الدكتور جوزيف تاكاهاشي، “لو ترجمنا التجربة إلى التصرف البشري، فأنها تعني أن الحمية تعمل إذا ما تناولنا الطعام مبكرا”.

وأضاف تاكاهاشي: “تناول الطعام في الأوقات الخطأ في المساء، لن يؤدي للنزول بالوزن، حتى إذا استهلكت نفس كمية السعرات الحرارية لمن يتناول طعامه صباحا”. كما أظهرت الدراسة أن الفئران، التي تناولت طعامها صباحا، بدت أكثر حيوية خلال اليوم.