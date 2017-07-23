 الذهب يستقر مع استمرار ضعف الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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الذهب يستقر مع استمرار ضعف الدولار

الذهب يستقر مع استمرار ضعف الدولار
المناطق - وكالات

استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع بدعم من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة ومع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهرا.

واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتحفيز والإصلاح الضريبي وإن كانت العملة الأمريكية ارتفعت قليلا اليوم الاثنين.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وظل الذهب مستقرا دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1257.18 دولار للأوقية بعد ارتفاعه 2.1 بالمئة الأسبوع الماضي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب ليستقر عند 1254.30 دولار للأوقية.

 

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