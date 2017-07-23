تقرير دولي: كأس العالم 2020 في خطر.. مأساة اقتصادية تنتظر قطر

كشف تقرير تحليلي أمريكي، نشره موقع “فوكس نيوز” الأمريكي، أن التصور بأن قطر متماسكة وثابتة على موقفها، يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي من استمرار المقاطعة، وسيؤدي ذلك إلى أزمات ضخمة لها الفترة القادمة، مشددًا على أن تصوير قطر أنها لا تتأثر بالأزمة هو غير صحيح.

وتوقع التقرير أن تواجه قطر أزمة سيولة كبيرة مستقبلًا، وسيكون لها أثار كبيرة على الجميع، منها امتناع أصحاب العمل في قطر عن دفع رواتب العمالة الوافدة، إضافة إلى أزمات أخرى ستواجه العمالة والتشغيل في قطر من بينها خفض عدد العمالة، وهروب العمالة الموجودة في الإمارة كونها ستعاني من تسلم رواتبها في الفترة المقبلة.

وأشار التقرير كذلك إلى أزمات قد تنشأ في قطاعات الإنشاءات والخدمة اليومية ورعاية الأطفال، وملف كأس العالم 2020.