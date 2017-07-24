فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم

فتحت وزارة الحج والعمرة في الثامنة من صباح اليوم (الاثنين) بوابة المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام ١٤٣٨ عبر الرابط الإلكتروني بالموقع الرسمي للوزارة.

وتتيح الحج للراغبين التسجيل في ثلاثة برامج لحجاج الداخل، البرنامج العام ويشمل الأبراج السكنية في منى، برنامج الحج منخفض التكلفة، برنامج الحج الميسر، مع إتاحة تسديد الرسوم عبر نظام سداد، وطباعة العقد الرسمي وتسلم ترخيص الحج من الشركة بعد إنهاء كافة الإجراءات التي حددتها الوزارة.

وانتهت الوزارة أمس من تخصيص مواقع الشركات في مشعر منى إلكترونيا، وفقا لمعايير تقييم الأداء في موسم الحج الماضي وعدد الحجاج، وسيتم تسليمها ميدانيا خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لبدء تجهيزها قبل وقت كاف من الموسم. كما أتاحت الوزارة للشركات التي يتراوح عدد حجاجها في المخيمات من ٥٥٪‏ إلى ٧٠٪‏ اختيار مواقعها عبر النظام.