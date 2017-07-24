 فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم حريق في مستشفى الأفلاج العام تقرير دولي: كأس العالم 2020 في خطر.. مأساة اقتصادية تنتظر قطر الذهب يستقر مع استمرار ضعف الدولار دراسة : تناول الطعام مبكرا يساعد على خفض الوزن تنفيذ حد الحرابة في جانيين بالرياض النادي الموسمي بجرب ينظم دورة لصيانة الجوال تعليم الطائف يشارك بمسيرة وحدة وطن في ختام عكاظ “المركز الوطني للطب البديل”: العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة تأهيل 150 قائدًا كشفيًا لخدمة الحجاج التحالف يشن أعنف قصف جوي ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة وزير الطاقة : لا مناقشة لتعميق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك

فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم

فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم
المناطق - الرياض

فتحت وزارة الحج والعمرة في الثامنة من صباح اليوم (الاثنين) بوابة المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام ١٤٣٨ عبر الرابط الإلكتروني بالموقع الرسمي للوزارة.

وتتيح الحج للراغبين التسجيل في ثلاثة برامج لحجاج الداخل، البرنامج العام ويشمل الأبراج السكنية في منى، برنامج الحج منخفض التكلفة، برنامج الحج الميسر، مع إتاحة تسديد الرسوم عبر نظام سداد، وطباعة العقد الرسمي وتسلم ترخيص الحج من الشركة بعد إنهاء كافة الإجراءات التي حددتها الوزارة.

وانتهت الوزارة أمس من تخصيص مواقع الشركات في مشعر منى إلكترونيا، وفقا لمعايير تقييم الأداء في موسم الحج الماضي وعدد الحجاج، وسيتم تسليمها ميدانيا خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لبدء تجهيزها قبل وقت كاف من الموسم. كما أتاحت الوزارة للشركات التي يتراوح عدد حجاجها في المخيمات من ٥٥٪‏ إلى ٧٠٪‏ اختيار مواقعها عبر النظام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>