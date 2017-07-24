تعرف على أول معلومات عن آيفون 9

توافرت تفاصيل أولى حول أيفون 9 مع الإنترنت، حيث اتضح أن شركة LG Chem ستورد بطاريات لهاتف شركة أبل الذكي من الجيل الجديد، وتعتبر الشركة المذكورة أكبر شركة كيميائية في كوريا الجنوبية.

وبحسب روسيا اليوم، تمارس شركة أبل سياسة تعدد موردين لأجزاء أجهزتها في سبيل تخفيض سعر التكلفة لمنتجاتها خلال سنوات عديدة.

وأصبح من المعروف أن LG Chem ستورّد بطاريات لهواتف أيفون 9 الذكية التي من المخطط أن تبدأ أبل إنتاجها في النصف الثاني من عام 2019. قد وظف العملاق الكوري الجنوبي 90 مليون دولار في مشروع إنتاج هذه البطاريات.

وستتخذ البطاريات التي ستوردها شركة LG Chem إلى أبل شكل حرف L. يعتبر هذا الشكل مطلوبا لتوفير مكان في أسفل يمين الهاتف الذكي.

وسبق أن وردت شركة ATL الصينية وشركة Murata اليابانية بطاريات لهواتف شركة أبل الذكية بجانب شركتي سامسونغ SDI وL G Chem. ولكن لا تستطيع أي شركة من الشركات المذكورة أن تنتج بطاريات على شكل حرف L ما عدا شركة LG Chem.