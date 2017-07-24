 تعرف على أول معلومات عن آيفون 9 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على أول معلومات عن آيفون 9 فتح التسجيل في شركات حجاج الداخل.. اليوم حريق في مستشفى الأفلاج العام تقرير دولي: كأس العالم 2020 في خطر.. مأساة اقتصادية تنتظر قطر الذهب يستقر مع استمرار ضعف الدولار دراسة : تناول الطعام مبكرا يساعد على خفض الوزن تنفيذ حد الحرابة في جانيين بالرياض النادي الموسمي بجرب ينظم دورة لصيانة الجوال تعليم الطائف يشارك بمسيرة وحدة وطن في ختام عكاظ “المركز الوطني للطب البديل”: العلاج بالكي غير مرخص به في المملكة تأهيل 150 قائدًا كشفيًا لخدمة الحجاج التحالف يشن أعنف قصف جوي ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة

تعرف على أول معلومات عن آيفون 9

تعرف على أول معلومات عن آيفون 9
المناطق - وكالات

توافرت تفاصيل أولى حول أيفون 9 مع الإنترنت، حيث اتضح أن شركة LG Chem ستورد بطاريات لهاتف شركة أبل الذكي من الجيل الجديد، وتعتبر الشركة المذكورة أكبر شركة كيميائية في كوريا الجنوبية.

وبحسب روسيا اليوم، تمارس شركة أبل سياسة تعدد موردين لأجزاء أجهزتها في سبيل تخفيض سعر التكلفة لمنتجاتها خلال سنوات عديدة.

وأصبح من المعروف أن LG Chem ستورّد بطاريات لهواتف أيفون 9 الذكية التي من المخطط أن تبدأ أبل إنتاجها في النصف الثاني من عام 2019. قد وظف العملاق الكوري الجنوبي 90 مليون دولار في مشروع إنتاج هذه البطاريات.

وستتخذ البطاريات التي ستوردها شركة LG Chem إلى أبل شكل حرف L. يعتبر هذا الشكل مطلوبا لتوفير مكان في أسفل يمين الهاتف الذكي.

وسبق أن وردت شركة ATL الصينية وشركة Murata اليابانية بطاريات لهواتف شركة أبل الذكية بجانب شركتي سامسونغ SDI وL G Chem. ولكن لا تستطيع أي شركة من الشركات المذكورة أن تنتج بطاريات على شكل حرف L ما عدا شركة LG Chem.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>