محافظ الخرج يستقبل رئيس ونائب وأمين غرفة الخرج

استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاثنين 01/11/1438هـ بمكتبه بالمحافظة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب ونائبه الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي والأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج حيث رحب المحافظ بالمهندس شويمي ونقل له مباركة أعضاء المجلس ومنسوبي غرفة الخرج بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة الخرج داعياُ الله التوفيق والسداد في خدمة المحافظة وأهاليها وقراها .

حث محافظ الخرج رئيس مجلس الإدارة “آل كتاب” وأعضائه بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الاهلي بتكاتف واستمرارية العمل والتطوير بما يخدم النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بمحافظة الخرج , مشدداً على العمل الجماعي للوصول إلى الأهداف المنشودة .

قدم المهندس شويمي نبذة عما تقوم به غرفة الخرج استقطاب المشاريع التجارية والاستثمارية بمحافظة الخرج وكذلك توطين الوظائف للشباب والشابات بطرح أكثر من 7000 وظيفة , وتم مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع الأعمال والمال .

كما أضاف آل كتاب بأن الخطة المستقبلية والرؤية الاستراتيجية 2030 التي وضعتها حكومتنا الرشيدة تعتمد كلياً على تفعيل دور رجال الأعمال وتنشيط الدور الاستثماري والتجاري في المملكة ، ومحافظة الخرج ولله الحمد توجد بها ثروة استثمارية تجارية كبيرة لما فيه خدمة الوطن والمواطن .

كما قدم آل كتاب شكره لمحافظ الخرج على حسن الاستقبال وتوجيهاته وتشجيعه لأعمال مجلس الادارة ، موضحاً أن الغرفة التجارية والصناعية بالخرج تسعى دائماً إلى تقديم ما هو مفيد ويخدم رجال الأعمال بالمحافظة على أكمل وجه مرحباً بالتعاون الجهات الحكومية والأهلية بما يعود على المحافظة بالنفع .

وفي نهاية الزيارة عبر المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج وزملائه أعضاء المجلس على هذه الزيارة المباركة متمنيا لهم التوفيق والنجاح .