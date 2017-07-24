مدير صحة القصيم : تحويل خدمات ” الهيئة ” إلكترونيا سهلت الإجراءات على المرضى

أكد مدير عام الشؤون الصحية بالصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، بان صحة المنطقة ، حرصت على تطوير برامج الهيئة الطبية العامة ، وتسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالمراجعين ، وإنجازها في وقت يسير ، بعد ان حولت جميع الاجراءات الى التعامل الالكتروني ، دون حاجة المريض الى مراجعة مقر الهيئة لاستكمالها ، مضيفا بان التطوير لم يقف عند هذا الحد بل تم تاسيس فروعا لها بالمحافظات لضمان عدم العناء الى المقر الرئيس في مدينة بريدة.

وقدم المدير العام شكره لاعضاء الجنه الطبية السابقه على جهدهم بخدمة المريض وتسهيل جميع الصعوبات على المرضى مرحبا بالاعضاء الجدد الذي صدر قرار معالي تائب وزير الصحة للشؤون الصحية بتكليفهم أعضاءا بالهيئة .

وحث المدير العام اعضاء الهيئة الجدد ببذل جميع الجهود لخدمة المريض والنظر في جميع الحالات الطبية المحوله خارج المنطقة منذ سنوات لتاكد من توفر العلاج داخل المنطقة او استمرار علاج المريض خارج المنطقة ، نظرا لما شهدته المنطقة من تطور الخدمات الصحية لخدمة المريض من خلال توفر جميع الكوادر الطبية المتقدمة ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن يعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم ودعم معالي وزير الصحة ومعالي نائبيه .

جاء ذلك بعد ان قام المدير العام بتكريم اعضاء الهيئة المنتهية فترة عمله باللجنة بالهيئة الطبية العامة بمنطقة القصيم ، مشيدا بما قدموه من جهود ، وقام بتسليمهم شهادة شكر نظر عضويتهم باللجنة تقديرا لأدوارهم خلال سنتين لخدمة المريض.

من جانبه ، ذكر مدير الهئية الطبية العامة بالقصيم

ياسر فهد الربدي بان جميع ما تم انجازه من تطور بالهئية يعود لدعم المدير العام ومن جميع الزملاء بالمديرية ، مقدما شكره وتقديره للمدير العام ، مؤكدا بان الهيئة تتطلع الى تقديم افضل الخدمات للمريض وسرعة الانجاز لجميع المعاملات بوقت قياسي .

وكان قرار معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية قد تضمن تكليف الدكتور بركات المطيري رئيسا للجنة ، وعضوية كلا من

الدكتور احمد المزيرعي ، والدكتور عبدالله الحربي ، والدكتور مأمون رجب ، والدكتور سامي العساف ، والدكتور فيصل فلاته ، والدكتور محمد القفاري .. وياسر الربدي سكرتيرا اداريا .