نادي صيفي مخصص لذوي الإعاقة بالرس

أطلق مركز الرعاية النهارية والتدخل المبكر التابع للجمعية الخيرية لرعاية ذوي الاعاقة بمحافظة الرس فعاليات وبرامج النادي الصيفي الترفيهي والتعليمي لذوي الاعاقة والذي يقام ولاول مرة ويستمر على مدى اربع اسابيع ، وذلك بهدف تنمية الجوانب المعرفية والادراكية ومهارات الحياة اليومية عن طريق التسلية والترفيه وتشجيع اندماجهم مع المجتمع المحيط بهم

ويستهدف النادي اصحاب الاعاقات التالية (الاعاقه العقليه-الحركيه- متلازمة داون- الشلل الدماغي- الاعاقه السمعيه- اظطراب التوحد- فرط الحركة وتشتت الانتباه- تعددالعوق).

واشار رئيس مجلس ادارة الجمعية الاستاذ محمد العوفي ان الجمعية تسعى الى تسخير الامكانات البشرية والماليه لخدمة المعاق واسرته وتفعيل دوره بالمجتمع ، حيث ان هذا النادي هو تلبية لرغبة اهالي المعاقين كما اوضح ان هذا البرنامج ضمن عدة برامج متسلسله سنويا تهدف الى ابراز قدرات المعاقين وتعزيز الجوانب الممميزة لديهم وتقديمهم للمجتمع كصناع امل ومهندسي بناء وفقا لتوجهات حكومتنا الرشيدة، شاكراً ومقدراً للزميلات جهدهم وعملهم في نجاح هذا النادي.